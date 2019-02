Starttermin zur Open Beta von Tom Clancy’s The Division 2

Die Open Beta von Tom Clancy’s The Division 2 wird von einigen Spielern schon heiß erwartet. Zwar sind noch nicht viele Informationen bekannt, aber immerhin gibt es bereits ein Startdatum.

Ubisoft hat heute die Open Beta zu Tom Clancy’s The Division 2 angekündigt. Diese findet vom 01.März bis 04. März 2019 statt und wird für PS4, Xbox One und PC verfügbar sein. Viel mehr weiß man bisher noch nicht, allerdings werden demnächst weitere Informationen auf der offiziellen Website veröffentlicht werden.

Zurück zur Dystopie

Der Nachfolger von Tom Clancy’s The Division setzt dabei storytechnisch direkt am Vorgänger an. Sieben Monate nachdem ein tödliches Virus sich in New York City ausgebreitet hat, erhöht Tom Clancy’s The Division 2 den Einsatz für die Spieler. Sie werden in ein kollabierendes Washington, D.C. versetzt, das originalgetreu nachgebildet wurde. Infolge des Virus haben Stürme, Überschwemmungen und das damit einhergehende Chaos die Stadt radikal verändert. Von überfluteten Stadtgebieten bis hin zu verwüsteten historischen Stätten und Wahrzeichen werden die Spieler in eine dynamische offene Welt mit einer Vielzahl von Umgebungen und Biomen eintauchen. Als Veteranen der Division sind die Spieler die letzte Hoffnung im Kampf gegen den totalen Zusammenbruch der Gesellschaft, da feindliche Fraktionen um die Kontrolle über die Stadt kämpfen. Wenn Washington, D.C. fällt, dann fällt die gesamte Nation.

Open Beta für alle

Die Open Beta bietet die Möglichkeit einen ersten Eindruck zu Tom Clancy’s The Division 2 zu erlangen. Ihr solltet diese Chance also nutzen um euch selbst ein Bild machen zu können. Die Entwickler von Massive Entertainment haben sich nach eigenen Angaben das Feedback der Spieler angehört um so eine umfangreiche Kampagne zu schaffen. Auch das Endgame soll einiges zu bieten haben und ein “sinnvolles Erlebnis für alle Arten von Spielern schaffen”.

Hat euch Tom Clancy’s The Division gefallen? Werdet ihr die Beta spielen?

Tom Clancy’s The Division 2 erscheint am 15.03.2019 für PS4, Xbox One und PC.