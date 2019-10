Dragon Quest 11 bietet wie eh und je viele unterschiedliche Nebenmissionen. Darunter könnt ihr auch allerhand Kostüme für eure Gruppenmitglieder finden. Diese sind nicht nur kosmetisch schick, sondern bringen verschiedene Statuswerte mit sich. Die Fundorte aller Kostüme in Dragon Quest 11, inklusive der Switch-Exklusiven Kostüme verraten wir euch in diesem Beitrag.

Wie komme ich an alle Kostüme in Dragon Quest 11?

Bevor es mit den Fundorten aller Kostüme losgeht, bekommt ihr hier noch einen kurzen Überblick was euch beim Kostüme sammeln alles erwartet. Manche Kostüme brauchen nämlich mehr als nur ein einziges Teil. So besteht z.B. die Trodainer Uniform aus dem Trodain-Bandana und der Trodain-Tracht. Ihr braucht also zwei Ausrüstungsgegenstände um die Uniform freizuschalten. Viele Gegenstände erhaltet ihr durch Nebenmissionen, könnt sie in Truhen finden oder müsst ein Rezept finden und anschließend schmieden. Es gibt aber auch Switch-Exklusive Kostüme die ihr nur im Nintendo e-shop bekommt. Items die relevant für Kostüme sind, sind haben in ihrem Ikon oben rechts einen kleinen pinken Stern. Sobald ihr ein Kostüm freigeschaltet habt, könnt ihr es optisch tragen, auch ohne die Ausrüstungsgegenstände angelegt zu haben.

Alle Kostüme des Helden

Trodain Uniform : Besteht aus Trodain-Bandana und Trodain-Tracht – Erhältlich im Nintendo e-shop im kostenlosen Champion’s Pack.

: Besteht aus Trodain-Bandana und Trodain-Tracht – Erhältlich im Nintendo e-shop im kostenlosen Champion’s Pack. Onzen Uniform: Switch Exklusiv! Kann man im Rüstungsladen in Onzen nach den Ereignissen bei Yggdrasil kaufen.

Kann man im Rüstungsladen in Onzen nach den Ereignissen bei Yggdrasil kaufen. Handwerkliche Troidain Uniform : Ist die Verbessunerg der Trodain Uniform. Die Rezepte finden sich im Buch Trodains Top Trends

: Ist die Verbessunerg der Trodain Uniform. Die Rezepte finden sich im Buch Trodains Top Trends Reisendenkapuze : In der Kirche von Gallopolis in einem Schrank

: In der Kirche von Gallopolis in einem Schrank Gallopolis-Tracht : Ihr müsst das Pferderennen-Minispiel (Silberner Cup auf Leicht) gewinnen

: Ihr müsst das Pferderennen-Minispiel (Silberner Cup auf Leicht) gewinnen Karnevalskostüm : Bekommt ihr automatisch im Storyverlauf (Wenn ihr euch mit Rionaldo nach den Ereignissen bei Yggdrasil wiedertrefft)

: Bekommt ihr automatisch im Storyverlauf (Wenn ihr euch mit Rionaldo nach den Ereignissen bei Yggdrasil wiedertrefft) Eschenburger Uniform : Ihr müsst in der Schmiede den Eschenburg-Helm und die Eschenburg-Rüstung herstellen. Das Rezept findet ihr in den Ruinen von Eschenburg

: Ihr müsst in der Schmiede den Eschenburg-Helm und die Eschenburg-Rüstung herstellen. Das Rezept findet ihr in den Ruinen von Eschenburg Alwins Uniform : Die verbesserte Version der Eschenburger Uniform. Bekommt ihr im Post-Game in den Ruinen von Eschenburg

: Die verbesserte Version der Eschenburger Uniform. Bekommt ihr im Post-Game in den Ruinen von Eschenburg Edwins Outfit : Beide Teile findet ihr im Post Game Dungeon. Das Diadem befindet sich im 3. Stock der Luminary Herausforderung, die Tunika findet ihr im ersten Stock hinter dem Tor mit dem roten Siegel

: Beide Teile findet ihr im Post Game Dungeon. Das Diadem befindet sich im 3. Stock der Luminary Herausforderung, die Tunika findet ihr im ersten Stock hinter dem Tor mit dem roten Siegel Kieslinger Tracht: Bekommt ihr im Post Game im eurem Haus in Kieslingen

Bild: Zock Around The Clock

Erik

Wölfische Winterkleidung : Switch Exklusiv! Erhältlich im Nintendo e-shop im kostenlosen Champion’s Pack

: Erhältlich im Nintendo e-shop im kostenlosen Champion’s Pack Meisterdieb-Outfit : Das Rezeptbuch „Klasse Kram für Kriminelle“ enthält Mantel und Turban und bekommt ihr als Belohnung der Nebenmission „Pikante Piratenbeute“

: Das Rezeptbuch „Klasse Kram für Kriminelle“ enthält Mantel und Turban und bekommt ihr als Belohnung der Nebenmission „Pikante Piratenbeute“ Eiskalter-Killer-Outfit: Switch Exklusiv! Im Post-Game kommt ihr auf der Insula Centralis an eine Kiste. Ihr müsst zu der Kiste reiten.

Im Post-Game kommt ihr auf der Insula Centralis an eine Kiste. Ihr müsst zu der Kiste reiten. Räuberbaron-Outfit : Ist die Verbesserung des Meisterdieb-Outfits. Beide Teile könnt ihr euch schmieden. Dafür braucht ihr das Rezeptbuch, was ihr hinter der Schlüsseltür im Gefängnis von Heliodor finden könnt

: Ist die Verbesserung des Meisterdieb-Outfits. Beide Teile könnt ihr euch schmieden. Dafür braucht ihr das Rezeptbuch, was ihr hinter der Schlüsseltür im Gefängnis von Heliodor finden könnt Kosaren-Uniform : Den Hut bekommt ihr nach dem Bosskampf des Nautika-Gebiets automatisch, den Mantel könnt ihr euch im Nautika-Shop kaufen, sobald ihr euch in einen Fisch verwandeln könnt

: Den Hut bekommt ihr nach dem Bosskampf des Nautika-Gebiets automatisch, den Mantel könnt ihr euch im Nautika-Shop kaufen, sobald ihr euch in einen Fisch verwandeln könnt Uniform des Piratenkönigs: Ist die Verbesserung der Kosaren-Uniform. Den Mantel bekommt ihr in Keislingen, wenn es wieder aufgebaut ist. Den Hut bekommt ihr nach den Ereignissen in Lamentea im Post Game. Alternative Farben in der Switch-Version.

Dragon Quest 11 – Alle Kostüme von Veronika

Das Ferkel : Switch Exklusiv! Erhältlich im Nintendo e-shop im kostenlosen Champion’s Pack. Besteht aus der Babywildschwein-Mütze und dem Babywildschwein-Kostüm

: Erhältlich im Nintendo e-shop im kostenlosen Champion’s Pack. Besteht aus der Babywildschwein-Mütze und dem Babywildschwein-Kostüm Schäferin-Kostüm: Switch Exklusiv! In einer Kiste hinter einer Ultimativen Schlüsseltür oben im Himmel

In einer Kiste hinter einer Ultimativen Schlüsseltür oben im Himmel Katzenkostüm : Das Kostüm gibt es im Rüstungsshop in Gondolia. Den Hut könnt ihr euch in Gondolia herunterhandeln oder im Shop nach den Ereignissen in Yggdrasil kaufen

: Das Kostüm gibt es im Rüstungsshop in Gondolia. Den Hut könnt ihr euch in Gondolia herunterhandeln oder im Shop nach den Ereignissen in Yggdrasil kaufen Charmantes-Outfit : Ihr bekommt alle Teile im Rezeptbuch, welches ihr in Gondolia von einem in rot gekleidetem Mann bekommt (Nähe des Eingangs oder auf einem Balkon in der Nähe des Hotels)

: Ihr bekommt alle Teile im Rezeptbuch, welches ihr in Gondolia von einem in rot gekleidetem Mann bekommt (Nähe des Eingangs oder auf einem Balkon in der Nähe des Hotels) Akademieuniform : Ihr müsst 25 Minimedaillen bei der L’Académie einlösen. Ihr könnt sie auch hinter der Magischen Tür in L’Académie finden oder als Belohnung für die Mission „Der Kummer mit dem Kummerkasten“ erhalten

: Ihr müsst 25 Minimedaillen bei der L’Académie einlösen. Ihr könnt sie auch hinter der Magischen Tür in L’Académie finden oder als Belohnung für die Mission „Der Kummer mit dem Kummerkasten“ erhalten Stella-Outfit : Bekommt ihr von den beiden Kämpferinnen im Kasino von Octagonia im Post-Game

: Bekommt ihr von den beiden Kämpferinnen im Kasino von Octagonia im Post-Game Gewand der Ewigkeit: Die Teile findet ihr im Rezeptbuch, welches ihr in den Heiligen Herausforderungen in der Unterkunft der Horter bekommt.

Bild: Zock Around The Clock

Serena

Störenfried-Kostüm: Switch Exklusiv! In einer Kiste hinter einer Ultimativen Schlüsseltür oben im Himmel

In einer Kiste hinter einer Ultimativen Schlüsseltür oben im Himmel Tänzerinnenkostüm : Kann man im Rüstungsshop von Gallopolis kaufen.

: Kann man im Rüstungsshop von Gallopolis kaufen. Rüschenkostüm : Ihr bekommt das rote Rüschenkleid und das hübsche Haarband im Rezeptbuch, welches ihr in Gondolia von einem in rot gekleidetem Mann bekommt (Nähe des Eingangs oder auf einem Balkon in der Nähe des Hotels)

: Ihr bekommt das rote Rüschenkleid und das hübsche Haarband im Rezeptbuch, welches ihr in Gondolia von einem in rot gekleidetem Mann bekommt (Nähe des Eingangs oder auf einem Balkon in der Nähe des Hotels) Akademieuniform : Ihr müsst 25 Minimedaillen bei der L’Académie einlösen. Ihr könnt sie auch hinter der Magischen Tür in L’Académie finden oder als Belohnung für die Mission „Der Kummer mit dem Kummerkasten“ erhalten

: Ihr müsst 25 Minimedaillen bei der L’Académie einlösen. Ihr könnt sie auch hinter der Magischen Tür in L’Académie finden oder als Belohnung für die Mission „Der Kummer mit dem Kummerkasten“ erhalten Heiligenkleid der Göttin : Die Rezepte für Kleid und Tiara findet ihr in einer Truhe auf dem alten Schlachtfeld

: Die Rezepte für Kleid und Tiara findet ihr in einer Truhe auf dem alten Schlachtfeld Heiliges Gewand : Ist die Verbesserung des Heiligenkleids der Göttin. Die Rezepte für das heilige Gewand und den heiligen Reif findet ihr hinter einer Ultimativen Schlüsseltür auf der Insula Incognita im Südwesten der Inselgruppe. Alternative Farben in der Switch-Version .

: Ist die Verbesserung des Heiligenkleids der Göttin. Die Rezepte für das heilige Gewand und den heiligen Reif findet ihr hinter einer Ultimativen Schlüsseltür auf der Insula Incognita im Südwesten der Inselgruppe. Alternative Farben in der . Serenikas Outfit: Kleid und Haarreif findet ihr in Truhen bei den Herausforderungen. Der Haarreif ist in im Wald-Areal der Heiligen Herausforderungen, das Kleid im ersten Stock der Luninary Herausforderung hinter einer roten Tür

Ring der Wandlung: Bekommt ihr wenn ihr alle Herausforderungen geschafft habt

Alle Kostüme von Rionaldo

Der Don: Switch Exklusiv! Bekommt ihr im Post-Game nach dem Kampf mit den Goldenen Giganten in Gondolia, wenn ihr mit dem Butler bei Doge Rotondo sprecht.

Bekommt ihr im Post-Game nach dem Kampf mit den Goldenen Giganten in Gondolia, wenn ihr mit dem Butler bei Doge Rotondo sprecht. Adrettes-Outfit : Den adretten Anzug und das hübsche Halstuch bekommt ihr vom Rezeptbuch „Tipps für fesche Typen“ beim Beenden der Quest „Hautpflege für Heroen“ nach dem Turnier in Zwistanbul

: Den adretten Anzug und das hübsche Halstuch bekommt ihr vom Rezeptbuch „Tipps für fesche Typen“ beim Beenden der Quest „Hautpflege für Heroen“ nach dem Turnier in Zwistanbul Chameur-Outfit : Ist die verbesserte Version des Adretten-Outfits. Das Rezept für den ansehlichen Anzug und den Schal des Charmeurs bekommt ihr im Ocatgonia Kasino im Post Game wenn ihr mit dem Golden Boy redet.

: Ist die verbesserte Version des Adretten-Outfits. Das Rezept für den ansehlichen Anzug und den Schal des Charmeurs bekommt ihr im Ocatgonia Kasino im Post Game wenn ihr mit dem Golden Boy redet. Karnevalskostüm : Bekommt ihr automatisch im Storyverlauf (Wenn ihr euch mit Rionaldo nach den Ereignissen bei Yggdrasil wiedertrefft)

: Bekommt ihr automatisch im Storyverlauf (Wenn ihr euch mit Rionaldo nach den Ereignissen bei Yggdrasil wiedertrefft) Paradekostüm : Das Paradekostüm und das Karnevalsdiadem bekommt ihr im Rezeptbuch „Mit Glanz und Gloria“ als Belohnung für die Nebenmission „Madame Labouches Lehren“. Alternative Farben in der Switch-Version .

: Das Paradekostüm und das Karnevalsdiadem bekommt ihr im Rezeptbuch „Mit Glanz und Gloria“ als Belohnung für die Nebenmission „Madame Labouches Lehren“. Alternative Farben in der . Prächtiges Pradekostüm: Verbesserte Version des Paradekostüms. Das Rezeptbuch bekommt ihr, wenn ihr 90 Minimedaillen eintauscht.

Bild: Zock Around The Clock

Bodo

Großmeister : Switch Exklusiv! Im zweiten Akt findet ihr eine Truhe am Gipfel des Grimmalajas neben Bodo

: Im zweiten Akt findet ihr eine Truhe am Gipfel des Grimmalajas neben Bodo Eschenburger Uniform : Ihr bekommt das Rezeptbuch für die Krone und das Kleid wenn ihr in der Akademie 30 Minimedaillen einreicht

: Ihr bekommt das Rezeptbuch für die Krone und das Kleid wenn ihr in der Akademie 30 Minimedaillen einreicht Yggdrasil-Uniform : Ist die Verbesserung der Eschenburger Uniform. Das Rezeptbuch findet ihr in einer Truhe im Wald-Areal der Heiligen Herausforderungen

: Ist die Verbesserung der Eschenburger Uniform. Das Rezeptbuch findet ihr in einer Truhe im Wald-Areal der Heiligen Herausforderungen Sonnenkönig : Das Rezeptbuch bekommt ihr als Belohnung für die dritte Herausforderung des Rads von Harma in Firnland

: Das Rezeptbuch bekommt ihr als Belohnung für die dritte Herausforderung des Rads von Harma in Firnland Apollo-Gewand: Ist die Verbesserung des Sonnenkönigs. Das Rezeptbuch bekommt ihr, wenn ihr die letzte Herausforderung des Rads von Harma in unter 40 Zügen schafft. Alternative Farben in der Switch-Version.

Dragon Quest 11 – Alle Kostüme von Jade

Scharlachroter-Schlächter: Switch Exklusiv! Ihr könnt das Outfit im Rüstungsladen von Firnland kaufen.

Ihr könnt das Outfit im Rüstungsladen von Firnland kaufen. Die Verführerin: Switch Exklusiv! Ihr müsst den Switch exklusiven Boss besiegen. Dafür müsst ihr alle Missionen der Echokammer erledigen. Das Kostüm lässt euch bei einem Tod wiederauferstehen.

Ihr müsst den Switch exklusiven Boss besiegen. Dafür müsst ihr alle Missionen der Echokammer erledigen. Das Kostüm lässt euch bei einem Tod wiederauferstehen. Häschenkostüm : Ihr könnt das Rezeptbuch im Casino von Gondolia für 500 Jetons eintauschen

: Ihr könnt das Rezeptbuch im Casino von Gondolia für 500 Jetons eintauschen Akademieuniform : Ihr müsst 25 Minimedaillen bei der L’Académie einlösen. Ihr könnt sie auch hinter der Magischen Tür in L’Académie finden oder als Belohnung für die Mission „Der Kummer mit dem Kummerkasten“ erhalten

: Ihr müsst 25 Minimedaillen bei der L’Académie einlösen. Ihr könnt sie auch hinter der Magischen Tür in L’Académie finden oder als Belohnung für die Mission „Der Kummer mit dem Kummerkasten“ erhalten Skandalöses Strandoutfit : Gibt es im Kasino von Ocatagonia für 70.000 Tokens oder automatisch wenn ihr nach einem Bosskampf mit Jade wiedervereint werdet.

: Gibt es im Kasino von Ocatagonia für 70.000 Tokens oder automatisch wenn ihr nach einem Bosskampf mit Jade wiedervereint werdet. Heißer Bikini: Ist die Verbesserung des Skandalösen Strandoutfits. Bekommt ihr im Post-Game im Kasino von Octagoni für 150.000 Tokens. Andere Farben auf der Switch-Version .

Ist die Verbesserung des Skandalösen Strandoutfits. Bekommt ihr im Post-Game im Kasino von Octagoni für 150.000 Tokens. Andere Farben auf der . Kriegerprinzessin : Das Rezeptbuch findet ihr im letzten Dungeon vor dem Post-Game in einer Truhe

: Das Rezeptbuch findet ihr im letzten Dungeon vor dem Post-Game in einer Truhe Minerva-Kostüm : Ist die Verbesserung der Kriegerprinzessin. Andere Frarben auf der Switch-Version . Ihr findet das Rezeptbuch in einer Truhe hinter einer Ultimativen Schlüsseltür im uralten Schlachtfeld.

: Ist die Verbesserung der Kriegerprinzessin. Andere Frarben auf der . Ihr findet das Rezeptbuch in einer Truhe hinter einer Ultimativen Schlüsseltür im uralten Schlachtfeld. Xenolon-Kostüm : Das Rezeptbuch bekommt ihr, wenn ihr die vierteHerausforderung des Rads von Harma in unter 20 Zügen schafft.

: Das Rezeptbuch bekommt ihr, wenn ihr die vierteHerausforderung des Rads von Harma in unter 20 Zügen schafft. Göttlicher Bustier: Kann im Post-Game bei den beiden Ladenbesitzern auf 20.000 Gold runtergehandelt werden.

Bild: Zock Around The Clock

Hendrik

Der unerschütterliche Champion: Switch Exklusiv! Ihr müsst im Post-Game die Yggdrasil-Wurzel im Schloss von Helidor untersuchen.

Ihr müsst im Post-Game die Yggdrasil-Wurzel im Schloss von Helidor untersuchen. Hendriks Rüstung : Bevor ihr ins Post-Game geht, könnt ihr die Uniform im Shop in Gondolia kaufen. Im Post-Game bekommt ihr sie automatisch

: Bevor ihr ins Post-Game geht, könnt ihr die Uniform im Shop in Gondolia kaufen. Im Post-Game bekommt ihr sie automatisch General-Uniform : Ihr könnt das Rezeptbuch im letzten Dungeon vor dem Post-Game finden.

: Ihr könnt das Rezeptbuch im letzten Dungeon vor dem Post-Game finden. Maschall-Uniform : Ist die verbesserte Version der General-Uniform. Ihr findet das Rezeptbuch in einer Kiste hinter einer Ultimativen Schlüsseltür in der kryptischen Krypta. Unterschiedliche Farben in der Switch-Version .

: Ist die verbesserte Version der General-Uniform. Ihr findet das Rezeptbuch in einer Kiste hinter einer Ultimativen Schlüsseltür in der kryptischen Krypta. Unterschiedliche Farben in der . Tristans Uniform: Ihr findet beide Teile in den Herausforderungen. Den Helm gibt es in der Disciple Herausforderung und die Rüstung in der Luminary Herausforderung

Ihr wollt mehr von Dragon Quest? Dann schaut doch mal bei unserem Review zu Dragon Quest Builders 2 vorbei.

Quelle: rpgsite.net (Übersetzung aus dem Englischen)

Sollten euch Fehler auffallen oder wollt ihr Verbesserungen vorschlagen (z.B. Deutsche Namen von Orten), dann schreibt uns doch einfach ein Kommentar.