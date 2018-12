Pokemon Let’s Go: Wesen ändern mit Hilfe der Wahrsagerin

Mit Hilfe der Wahrsagerin, die ihr in Prismania City findet, könnt ihr in Pokemon Let’s Go Wesen ändern und Statuswerte verbessern. Das Wesen eines Pokémon verändert nämlich dessen Statuswerte. Wenn man weiß wie, kann man sich so also einen praktischen Vorteil beim fangen wilder Taschenmonster verschaffen.

Pokemon Let’s Go Wesen ändern

Falls ihr Pokemon Let’s Go Evoli und Pikachu auf hohem Niveau oder gar kompetitiv spielen wollt, werdet ihr um die Wesen eurer Tierchen nicht herumkommen. Diese verändern immer zwei Statuswerte. Einer wird verbessert und der andere verschlechtert. Bei Bedarf kann man in Pokemon Let’s Go Wesen ändern und andere Statuswerte wilder Pokémon beeinflussen. Das alles ist bei der Wahrsagerin in Prismania City möglich. Das Wesen eines bereits gefangenen Pokémon zu verändern ist nicht möglich.

Wahrsagerin

Die Wahrsagerin, Madame Prismania, findet ihr im Pokémon Center von Prismania City. Sie steht ganz links hinten. Neben ihr befindet sich in der Regel ein Pokémon. Um ihre Dienste in Anspruch zu nehmen, müsst ihr 10.000 Pokédollar bezahlen. Anschließend stellt sie euch zwei Fragen, die ihr beantworten müsst um in Pokemon Let’s Go Wesen ändern und aktivieren zu können. Je nach dem, wie eure Antworten ausfallen, wird das Wesen festgelegt, das alle wilden Pokémon die euch den restlichen Tag begegnen haben werden. Ihr könnt das Wesen auch ändern, in dem ihr der werten Dame erneut 10.000 Pokédollar bezahlt. Wie ihr schnell Geld verdienen könnt, zeigen wir euch hier. Die Wirkung der Wahrsagerin kann nicht vorzeitig wieder deaktiviert werden. Sie erlischt erst um Mitternacht.

Wesenstypen

Die Wahrsagerin wird euch zwei Fragen stellen. Wie ihr diese beantworten müsst, um in Pokemon Let’s Go Wesen ändern und aktivieren zu können, entnehmt ihr der Tabelle. Neben den Wesen, die die Statuswerte der wilden Pokémon verändern, gibt es auch fünf Wesensarten, die keinerlei Auswirkungen auf diese haben.

“Welche Blume würdest du aus einer Auswahl gießen?” “Welche Blume würdest du vertrocknen lassen?”